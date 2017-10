Sigue Élmer a Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Contento por la actualidad que vive en la organización de Rojos de Cincinnati se encuentra el ex lanzador hermosillense Élmer Dessens, quien estuvo presente en la Fiesta Mexicana del Beisbol.



Después de una carrera prolongada dentro del beisbol profesional tanto en Estados Unidos como en México, Dessens Jusaino ya tiene varios años apoyando en diversos aspectos al equipo.



"Me ha ido muy bien, me han tratado súper bien, de hecho estoy muy cómodo con ellos porque tengo la libertad de expresar y de hacer lo que me gusta y estoy muy cómodo ahí.



"Estoy concentrado trabajando en el área de Phoenix trabajando con novatos y primera firma, los que salen en el draft, que son dominicanos y latinos para introducirlos a la cultura estadounidense", explicó.



En lo que respecta al equipo con el que jugó mucho tiempo, Naranjeros de Hermosillo, el exintegrante de la rotación abridora comentó que siempre ha estado al pendiente de lo que hace el cuadro de su ciudad natal.



"Claro que los he estado siguiendo, he estado en comunicación con todos, siendo yo de allá y viajando seguido para allá he estado al pendiente. Han estado en una transición, pero creo que este año ya les toca un campeonato", aseguró.