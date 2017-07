Rayos aprovechará localía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El equipo de los Rayos de Hermosillo se trajo de vuelta la serie final al Gimnasio del Estado al conseguir dos triunfos de los tres juegos en Obregón, luego de las derrotas de los dos primeros encuentros en casa ante los Halcones.



Juan Esteva Hernández, jugador de los Rayos de Hermosillo, sabe de la importancia que es jugar en casa frente a su público en una final como esta.



"Es muy importante jugar en casa, pues es donde siempre entrenamos, nos sentimos cómodos, los aficionados también hacen su trabajo con el ruido, el llevar cornetas y el apoyar en cada momento al equipo, en las buenas y en las malas nos motiva a los jugadores", comentó Esteva.



Una serie muy competitiva se ha desarrollado este año en el Cibacopa por lo que el cansancio de los jugadores es más de lo normal y no alcanzan a recuperarse al 100% de un día para otro.



"La verdad me he sentido un poco fatigado pero con estos días que tenemos de descanso alcanzamos a recuperarnos para dar todo en el sexto juego".



"También lo mental es lo que hace la diferencia en las finales, no puedes desarrollar ninguna capacidad o no puedes mejorar el pulso, simplemente es estar tranquilo emocionalmente y mentalmente estar equilibrado y venimos bien en ese aspecto", agregó.