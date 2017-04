Una serie especial para Little

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el jugador de los Rayos de Hermosillo, Emmanuel Little fue especial enfrentarse a su ex coach Gilbert López, ahora como timonel de los Pioneros de Los Mochis, y a quién recuerda con cariño luego de llegar a la final con él la campaña anterior del Cibacopa.



"Gilbert es un gran tipo, lo conozco desde hace un año atrás, estuvo con nosotros y llegamos a la final, gran entrenador, desgraciadamente no pudimos conquistar el título. Coach López es como un padre para mí, es un estupendo tipo".



Con números de 11.25 puntos y 9.25 rebotes por partido, Little mencionó que su posición natural dentro de la duela es la de guardia, pero no le incomoda si el coach Gene Cross lo ocupa en otro rol.



"Voy a hacer lo que el coach Gene Cross me diga que hacer, realmente no soy un delantero de poder o un centro, pero voy a jugar, lo que sea necesario para poder ganar esta temporada".