Quiere Saavedra sumar más minutos en Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El defensor central originario de Zamora, Michoacán, José de Jesús Saavedra, indicó que Cimarrones de Sonora debe mantener el orden defensivo ante los Potros de la UAEM este viernes 10 de febrero, pues deben obtener en triunfo en casa.Comentó que la derrota sufrida ante Lobos BUAP, en la jornada 7 del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX 3-2, es algo que sirve para mejorar de cara al siguiente encuentro.“Ante Lobos cometimos algunos errores atrás que nos costaron el resultado, íbamos abajo tres a cero, pero el equipo supo reaccionar, aunque al final no nos alcanzó y no pudimos obtener la victoria en Puebla”, indicó.Jesús Saavedra sumó sus primeros minutos en la campaña, al ingresar al por Kalú Gastelum al 61, por ello quiere demostrar su calidad como zaguero para ser incluido en el once titular ante los mexiquenses.