Esfuerzo y trabajo lo llevan al éxito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un proceso de más de seis años de mucho esfuerzo y trabajo fue el que el actual defensa de los Cimarrones de Sonora , Néstor Vidrio, tuvo que vivir para probar las mieles del éxito y debutar en la Primera División con el Atlas de Guadalajara.El tapatío recordó que desde siempre le había gustado el futbol, sin embargo fue a los 12 años cuando decidió dedicarse casi por completo a esta disciplina que le ha entregado momentos felices, pero también momentos complicados."Desde que yo me acuerdo me ha gustado el futbol, quise ser futbolista y gracias a Dios se me dio. A los 6 años entré a la escuelita de Atlas por gusto y a los 12 pasé a las fuerzas básicas de Atlas con un proceso un poco más profesional"."Fue un recorrido largo de mucho esfuerzo, mucho sacrificio pero a los 18 me tocó debutar en el equipo de Atlas y en ese momento inicia mi carrera", rememoró.El escenario no pudo ser mejor, corría el 9 de febrero del 2008 cuando Vidrio, de 18 años en aquel entonces, recibía su primera oportunidad ante las Chivas de Guadalajara, el rival más odiado. Es un momento que guarda como tesoro en su memoria."Un debut soñado, como todos quisieran porque justo ese fin de semana jugábamos contra Chivas y no creí que iba jugar, Miguel Ángel Brindisi me dio la oportunidad de debutar contra Chivas, con estadio lleno y ese día perdimos 2-0, pero fue un sueño que se había cristalizado después de todo el esfuerzo", narró.Después de varios años de altas y bajas, estas últimas sobre todo en el tema extra cancha, fue el 2012 cuando los momentos más felices en la carrera de Vidrio llegarían, ya que fue pieza fundamental de uno de los logros más importantes del futbol mexicano: La medalla de oro en Londres 2012."Sin duda la medalla olímpica ha sido lo más feliz. Eso va a quedar grabado en mí y en todo el País. Es la primera en toda la historia en futbol y gracias a Dios mi nombre está ahí escrito con la gente que pudimos alcanzar ese objetivo", mencionó.Además, está completamente seguro que nada más lo igualará, a pesar de que todavía tiene muchos sueños por delante, como la posibilidad de jugar un Campeonato Mundial y ganarlo.Pero no todo han sido logros y reconocimientos, ya que hay momentos que lo afectaron e incluso lo hicieron dudar que sus sueños se cumplirían, como en aquella ocasión donde fue expulsado de una concentración con la Selección Nacional."El momento más incómodo creo que ha sido la separación de una Copa América por problema que tuvimos ocho jugadores. Fue un momento bochornoso que no le deseo a nadie, pero son experiencias de la vida y eso fue dos años antes de los Juegos Olímpicos."Eso me llevó a reflexionar bastante porque creí que me perdería el momento culminante que eran los Juegos Olímpicos porque era un proceso de cuatro años que implicaba Copa América y estuvimos en el ojo del huracán", indicó.Lejos de destruirlo anímicamente, el incidente donde se vieron involucrados otros jugadores como Jontahan dos Santos y Javier Cortés, lo ayudó a salir adelante y transformó toda esa frustración en buen futbol, lo que lo llevó a conseguir el metal dorado en Londres.