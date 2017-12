Llevan 19 medallas pesistas sonorenses

(GH)

Después de una jornada y media de acciones, Sonora suma ya 19 medallas en el Torneo del Pavo de Halterofilia, certamen celebrado en San Luis Potosí.



Los pesistas sonorenses han conseguido seis oros, ocho platas y cinco bronces en sus participaciones en contra de 25 entidades de la República, en las categorías de Pre-Infantil, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.



Las preseas del color más preciado las lograron Jordan Navarro en los 44 kilos Pre-Infantil, José Daniel Figueroa en la 40 Sub 13, Christian Grijalva dentro de la 62 Pre-Infantil, Juan Barreras en los 62 Sub15, Danira Montes (48 en Sub 17) y Naomi Montes (44 en la Sub 15).



Mientras que las argentas fueron para Juan de Dios Pérez (36 en Pre-Infantil), Nicole Cruz (40 en Sub 13), Danna Ripalda (44 en Sub 13), Antony Vázquez (40 en Sub 13), Ana Kamila Mendoza (53 en Sub 13), Valeria Martínez (48 en Sub 15), Daphne Guillén (58 en Sub 15) y Ana Paola Valenzuela (69 en Sub 17).



Con bronces quedaron Naomi Jashimoto (44 en Pre-Infantil), Alejandra Atondo (40 en Pre-Infantil), Andrea Osuna (53 en Sub 15), Henry Guillén (48 en Sub 15) y Carlos Ortiz (56 en Sub 15).



El evento reúne a más de 500 competidores de todo el País y es organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, que en esta ocasión premia únicamente la sumatoria total de kilos.