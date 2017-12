¡Reyes de la duela!

HERMOSILLO, Sonora()

La escuadra del Instituto Vanguardia levantó el trofeo de campeón al vencer al Tec de Monterrey por pizarra de 64-47 en la gran final del Torneo Navideño de Basquetbol de EL IMPARCIAL categoría Preparatoria.



La figura del equipo fue Yoan Taurean al encestar 19 puntos y ser nombrado el Jugador Más Valioso del encuentro; le siguieron Francisco Rodríguez con 18 y también aportó Kevin Durazo, con 17 unidades.



Por los subcampeones destacaron Eugenio Tapia, al apuntarse a su cuenta 15 unidades, Juan Kitasawa registró 11 y Luis Machado anotó 10 más, aunque no fueron suficientes para lograr el objetivo.



Durante la primera mitad del encuentro aún no se tenía muy claro para qué lado iba a apuntar la pizarra, pues el Instituto Vanguardia se fue arriba 26-23 al descanso.



En el tercer periodo los nuevos campeones despegaron un poco más en el marcador, aunque fue en el último cuarto cuando sentenciaron el triunfo al anotar 22 puntos y recibir solamente 12.



El conjunto de Cobach Caborca se quedó con el tercer lugar de esta categoría al derrotar al Colegio Regis con un marcador de 54-42, en donde Carlos Sotelo dio mucho de qué hablar después de anotar 18 rayitas.



TAUREAN DA CRÉDITO AL EQUIPO



El ser nombrado Jugador Más Valioso de la final dentro de la categoría Preparatoria, para Yoan Taurean, del Instituto Vanguardia, fue algo que logró en conjunto con su equipo.



"Significa mucho para mí, estoy muy contento, pero la verdad todo fue con la ayuda de mi equipo y entrenador, además de mucho trabajo durante los entrenamientos y pues aquí están los resultados", comentó.



Taurean tuvo una gran actuación en la final al cooperar con 19 puntos que sirvieron para que su equipo conquistara el campeonato.



"Estoy muy agradecido con todo mi equipo y mi entrenador, por supuesto a la familia. La verdad estoy muy contento y no tengo muchas palabras para expresar lo que siento por este campeonato".



Yoan Taurean, de 17 años de edad, destacó que cumplió su meta de irse con un título en un Navideño de EL IMPARCIAL, pues este fue el último quejugará.