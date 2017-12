Dejan ir otra serie

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una sobresaliente labor de pitcheo de Salvador Valdez fue lo que provocó que los Naranjeros de Hermosillo perdieran su tercera serie consecutiva, al caer anoche con una pizarra de 5-1 ante los Tomateros de Culiacán en el Estadio Sonora.



Este resultado significó la séptima derrota en los últimos nueve juegos para los hermosillenses, quienes en esta segunda vuelta de la temporada empeoraron su récord a nueve perdidos por seis triunfos.



Valdez (1-2) se fajó en el montículo al lanzar cinco entradas con dos tercios, registrando tres hits, una carrera, tres bases y siete ponches para apuntarse la victoria. Éste contó con el respaldado de su bullpen para dejar a los locales en sólo cinco imparables.



El descalabro fue para Juan Pablo Oramas (1-2), que tuvo una salida de calidad, pero no contó con el apoyo de su ofensiva tras sus cinco innings donde dejó cinco indiscutibles, tres carreras, tres bases y seis "chocolates".



Las primeras rayitas de los guindas fueron en el primer episodio, tomando la ventaja de 2-0 con elevado de sacrificio de Ryan McBroom y un roletazo de out dentro del cuadro por parte de Joey Meneses.



La única anotación de la novena naranja fue en el tercer capítulo, con un batazo de tres estaciones de Efrén Navarro que sirvió para que Jorge Flores llegara a la registradora y pusiera el 2-1 en la pizarra en ese

momento.



En el quinto rollo cayó la tercera para la escuadra sinaloense con otro roletazo de out de Joey Meneses, que permitió que Rico Noel avanzara al plato desde la antesala y ampliara la ventaja.



Las dos rayitas que significaron el cerrojo en el juego a favor de los visitantes se fabricaron en el séptimo en contra del relevo hermosillense, con par de imparables remolcadores de Issmael Salas y Antonio Lamas, para el 5-1 definitivo.



Hoy hará su debut con Naranjeros el pitcher ligamayorista David Holmberg, abriendo el primer juego de la serie ante Yaquis, por quienes será David Reyes el encargado de subir a la loma.