Despedida soñada para Lizbeth

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de 10 años de estar presente en el Torneo Navideño de Basquetbol de EL IMPARCIAL, la jugadora Lizbeth González tuvo ayer su despedida y lo hizo de gran manera con el premio de la Jugadora Más Valiosa.



La competidora del Colegio Regis se alzó con el título de la división Preparatoria Femenil siendo ella pieza fundamental, con lo que cierra una década de éxitos, de los cuales tuvo una gran enseñanza.



"Me siento muy contenta, yo creo que despedirme así es muy bueno. No tengo un recuerdo mejor que otro, porque todos los años me dejaba una experiencia muy buena, estoy muy contenta", destacó.



Expresó también que una de las grandes enseñanzas que este certamen le dejó en la vida fue el hecho de que se puede disfrutar al mismo momento de competir y de estar conviviendo con sus compañeras de escuela.



Después de representar a los equipos de Colegio Regis y OBP, este último en par de ocasiones, puede jactarse de sumar ocho títulos, el último, explicó, conseguido gracias al buen trabajo en equipo.