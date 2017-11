Soles será protagonista

(GH)

Luis Jaime Borrego no quita el dedo del renglón, Soles de Sonora trabaja para mantenerse como un equipo protagonista e irá paso a paso en la búsqueda de su primer título desde el momento mismo en que se presenten en la temporada 2017-2018 de la MASL.



El conjunto sonorense hará su presentación en la que será su tercera campaña en la Major Arena Soccer League (MASL) el próximo jueves 16 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, frente a Monterrey Flash.



Ante el nuevo reto de una nueva temporada en la MASL, el director técnico de Soles de Sonora confía en sus pupilos y en el trabajo de pretemporada que realiza el conjunto sonorense para aspirar nuevamente al título.



"No podemos esperar menos, el reto es estar una vez más en la gran final y conseguir ese campeonato que nos hemos quedado cerca de conseguirlo, pero vamos a ir paso a paso, corregir los errores, me gusta mucho el dinamismo y la cara que se le está dando a la defensiva.



"Se está trabajando de la mejor forma, tenemos mucha ilusión y muchas ganas en esta nueva temporada y queremos volver a imponer en el CUM nuestra jerarquía de local, y de visitante armar buenos planteamientos para sacar los mejores resultados", anticipó.