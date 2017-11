Espera su momento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La paciencia ha sido una virtud que ha rendido frutos en la carrera como futbolista de Jesús Lara. El premio mayor: Debutar como profesional en la Liga MX.Las primeras patadas dentro de este deporte para el oriundo de Guanajuato fueron en las Fuerzas básicas de Necaxa. Cerca de su tierra natal. A los 15 años se traslada a un equipo de la Segunda División en la capital del País.Un año después es llevado por medio de un promotor a las juveniles de Cruz Azul. La institución cementera le abrió las puertas para integrarse a su filial Sub 17. En su proceso como juvenil se adaptó a la perfección, y a través de la Sub 20, Segunda División y Liga de Ascenso, fue llamado a entrenar con el primer equipo. El tiempo, la espera y la adaptación, le dieron la razón."Es un proceso donde uno como jugador tiene que tener mucha paciencia, porque a veces uno siente que ya está listo y las personas de arriba… te lo toman un poquito lento este proceso. Aquí en México, me parece que el proceso del jugador mexicano joven, lo hacen muy lento."Me parece que si nos dieran un poquito más de oportunidad, los jugadores saldríamos un poco más rápido. Pero es parte de, así se vive el futbol mexicano y uno como jugador se tiene que adaptar a eso", explicó.El momento que tanto anhelaba en su carrera futbolística llegó. Su debut con "La Máquina" se concretó y recuerda con exactitud el instante en que le dio la papeleta de cambio al cuarto árbitro para ingresar por Christian "Chaco" Giménez, un viernes 4 de enero del 2013 en la cancha del Morelia.El plantel de los capitalinos se integraba por nombres como José de Jesús Corona, Javier Aquino, Pablo Barrera, Jair Pereira, Néstor Araujo, Teofilo Gutiérrez, entre otros elementos. El estratega que le dio la confianza de pisar una cancha de la máxima categoría del futbol mexicano fue Guillermo Vázquez."Para mí fue un debut soñado, me tocó concentrar con ‘Chaco’ Giménez, un ídolo de Cruz Azul, y él me decía, entre platicando broma y broma me comentaba que: 'Yo me voy a salir y vas a entrar por mí', me dijo. Y dicho y hecho, él se lesiona, no sé si adrede y me toca entrar por él faltando cinco minutos para que termine el tiempo", recuerda con alegría.A sus 23 años de edad, el elemento que se desempeña como delantero o extremo, acumula cierto bagaje como profesional: Copa MX, Liga de Campeones de Concacaf, Liga MX y Ascenso con dos equipos: Zacatepec y ahora portando el uniforme de Cimarrones de Sonora Con los morelenses en la división de plata del balompié azteca formó parte durante dos temporadas y espera que ahora con el cuadro "cornudo" ambas partes puedan conseguir el ascenso a la máxima categoría. Un futuro escenario que persigue para volver a llegar, y que a su vez considera esencial y deseado en su trayectoria como futbolista profesional.