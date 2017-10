Llega Dozier a la tercera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una gran oportunidad para aprender, es como el nuevo tercera base de los Naranjeros de Hermosillo, Hunter Dozier, toma el reto de incursionar en el beisbol mexicano.



Aunque breve, Dozier ya tuvo un paso por las ligas invernales caribeñas, fue la temporada pasada con Tigres de Licey, en la Liga Dominicana, situación que lo hace conocer un poco su entorno.



"Me siento bien, estoy emocionado por tener esta posibilidad. Me emociona estar en el beisbol mexicano, creo que es una gran oportunidad para mí, siento que el equipo es un gran grupo de muchachos", destacó.



En lo que respecta a su actuación el año pasado en la pelota dominicana, el infielder reconoce que no fue el tiempo que hubiera esperado y que tuvo algunos problemas, pero en términos generales, lo disfrutó.



"Fue una buena experiencia, fueron sólo un par de semanas pero los disfruté a pesar de que no lo hice de lo mejor en ese tiempo, se juega un muy buen beisbol en República Dominicana", explicó.



En relación a lo que la gente puede esperar de él, el estadounidense destacó que será un jugador que buscará sorprender con su juego fuerte y que tratará de aportar para ganar todas las noches.