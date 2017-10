Sale de pesca el cimarrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Cimarrones de Sonora no tropezaron dos veces con la misma piedra que se ubicaba en el manchón penal.Miguel Vallejo no perdonó en la segunda pena máxima cobrada a favor de Cimarrones y anotó el tanto solitario con el que estos vencieron por 1-0 a Dorados de Sinaloa en el estadio Héroe de Nacozari, para escalar a la cuarta posición de la clasificación del Ascenso MX.El duelo reprogramado por la jornada 9 del Apertura 2017 le sirvió a los sonorenses para conseguir su quinta victoria y llegar a 17 puntos en 10 partidos disputados.Tras un penal errado por Raí Villa que atajó el guardameta rival al minuto 33 de la primera parte y que mandó el 0-0 al descanso, Vallejo pidió el esférico y no titubeó en el cobro de la siguiente mitad.La jugada que propició la decisión de sancionar la pena máxima comenzó con un desborde por la banda derecha de Ricardo Chávez, quien mandó un servicio al área que un defensor intentó bloquear pero el balón acabó pegándole en la mano. El asistente le señaló al árbitro central la infracción al minuto 50.Instantes después, Vallejo ejecutó de manera precisa con un tiro cruzado a su izquierda que no pudo adivinar el portero de los sinaloenses, Luis Michel, para colocar el 1-0.El cuadro local encontró un mejor funcionamiento colectivo en este lapso y continuó con las oportunidades más claras a la ofensiva, pero ninguna pudo prosperar pese a ser más dominantes en cancha que su rival.En los siguientes minutos hubo remates de Víctor Guajardo, Luis Oropeza y Gustavo Ramírez que estuvieron cerca de caer pero el arquero visitante resguardó su arco y mantuvo el 1-0 definitivo.