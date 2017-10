Experiencia en el Caribe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con experiencia en República Dominicana y Puerto Rico, el jardinero izquierdo de los Naranjeros de Hermosillo, Bryce Brentz, espera encontrar algo similar en la Liga Mexicana del Pacífico.



El bateador derecho reportó el pasado viernes al equipo y desde ayer mismo ya fue considerado dentro del cuadro titular ante los Yaquis de Ciudad Obregón, en lo que fue su debut bajo el mando de Lorenzo Bundy.



"De la liga no sé qué esperar, he jugado ya en ligas caribeñas, estuve en República Dominicana y Puerto Rico, entonces vengo a aquí a hacer lo mejor que pueda y espero poder tener buen desempeño al bat", explicó.



En lo que representa el compromiso que tendrá con la gente y con el equipo, el ahora miembro de los jardineros de Naranjeros detalló que será un buen compañero de equipo y que brindará buenos turnos al bat a la gente.



"Me considero un buen compañero de equipo, siempre juego de la forma correcta, espero también tener un buen desempeño al bat", explicó el jugador que pertenece a los Medias Rojas de Boston.



Reconoció también que ha escuchado muy buenas cosas acerca de la ciudad y del beisbol mexicano, por lo que espera que su estancia sea la suficiente para poder demostrar el talento que busca aportar.