Se siente con nivel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Apto para poder pelear por un puesto de titular en la receptoría de Naranjeros de Hermosillo se encuentra Alejandro Flores, quien tiene muy claras sus metas para la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico.



Después de un verano donde vio actividad con Vaqueros Unión Laguna, equipo con el que alcanzó la regularidad de principio a fin con 93 encuentros jugados, el hermosillense ya está listo para su reto de



invierno.



"Me siento apto para poder jugar una campaña completa, ya el transcurso de la temporada dirá si se puede o no, depende de las oportunidades y sobre todo de los resultados que de al equipo", mencionó.



El conocimiento del medio en el que se desenvuelve y los conocimientos que pudo obtener de uno de los receptores más emblemáticos del beisbol mexicano, confía en que hagan de él un mejor elemento.



"Conozco un poco más del beisbol mexicano y de cómo se maneja. Tuve la oportunidad de trabajar con Noé Muñoz, que me enseñó muchas cosas de los catchers como el colmillo y cómo estar aventajado sobre los demás, me ha dado madurez", mencionó.



Reconoció también que tiene como meta principal el quedarse toda la temporada dentro del roster de activos y ayudar a que el equipo se corone en el beisbol invernal mexicano.