Recuerdo a medias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El recuerdo de Héctor Espino sigue intacto en cada aficionado al beisbol de Hermosillo, la ciudad que fue testigo de su grandes hazañas, pero no así las edificaciones que con las que en su momento se le homenajeó.



El histórico pelotero de los Naranjeros pensó en su momento que sus records podrían romperse, pero el estadio con su nombre se mantendría de por vida. Hoy la historia le ha dado la contra pues sus marcas permanecen y el estadio se encuentra en desuso con un futuro incierto.



Fue el 4 de octubre de 1972 cuando el Coloso del Choyal fue inaugurado y cuatro años más tarde cambiaría su nombre a "Héctor Espino" para honrar en vida y en activo al mejor bateador mexicano de la historia.



Desde su apertura hasta la temporada del 2012-2013 de la Liga Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo se resguardaron en el inmueble, lugar en donde conquistaron once campeonatos.



El 6 de enero de 2013 la novena naranja disputó el último capítulo de su historia en el inmueble al ser eliminados en la primera ronda de playoffs para mudarse al Estadio Sonora.



Desde entonces, casi cinco años más tarde, la antigua casa de los Naranjeros se encuentra en el abandono sin que se sepa su destino, ya que el inmueble pertenece al Gobierno del Estado.



Estatua vandalizada



El 15 de octubre 1998, un año después de la muerte de "El Superman de Chihuahua", el Club Naranjeros de Hermosillo develó una estatua suya que adornó el frente del estadio durante cinco años.



Tras la mudanza, la estatua fue reubicada en la parte final del bulevar Colosio, en el cruce de la avenida nombrada Héctor Espino que lleva hasta las puertas del Estadio Sonora.



La escultura ha sido dañada en diversas ocasiones desde que se trasladó a su nueva ubicación y hoy se encuentra descuidada, sin varios de los bats que adornan la base, y rodeada de maleza.



Sobre la posibilidad de trasladarla al Estadio Sonora, el gerente de Naranjeros, Juan Aguirre, opinó que el lugar en el que está se convertirá en un crucero importante donde más gente la podrá ver a lo largo del año.



"Meterlo al Sonora para mí, representa meterlo al olvido, porque nosotros jugamos octubre, noviembre, diciembre que es cuando hay flujo, ¿y los otros ocho, nueve meses del año, qué va a pasar?



"Podrían ponerle ya una verja que la proteja y ver todos esos detalles que son muy sencillos, no se a quién le corresponda eso, colocarle sus bats y eso, pero se va a convertir en un crucero como otros tantos que hay en la ciudad, muy bonitos", destacó.