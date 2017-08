Estamos cerca de llegar donde queremos: Ricardo Chávez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Previo al duelo que Cimarrones sostendrá con su similar de Celaya FC, en calidad de visitante, el lateral derecho originario de Tamaulipas, Ricardo Chávez Soto, indicó que se encuentran trabajando intensamente para obtener su segundo triunfo en la campaña.



El zaguero explicó que Cimarrones está tomando un gran nivel, ya que los entrenamientos diarios han reforzados la parte física y futbolística y lo han demostrado en los compromisos anteriores.



“Creo que vamos por la senda correcta y con esa idea de juego que pretendemos proyectar en el campo, en Copa MX se hizo un buen encuentro ante un rival de Liga MX como Pachuca, y contra Zacatepec, quienes no eran nada fáciles porque llevan bastante tiempo juntos, pero estamos cerca de llegar donde queremos”, añadió.



Después de cumplir un partido de suspensión, pues fue expulsado en la fecha dos ante Tapachula, mencionó que está preparado para regresar y quiere demostrarlo en su visita a los Toros de Celaya FC.



“Ellos son un cuadro que pesa mucho en la división, tienen futbolistas de mucho peso y jerarquía en todas las líneas, por eso hay que encararlos con intensidad, cerrarles todos los espacios posibles para que no puedan tocar la pelota”, opinó.



Mencionó que poco a poco se ha ido acoplando al ritmo que desea el profesor, asimismo, argumentó que es cuestión de tiempo para que Cimarrones comience a dar los mejores resultados, tanto en Ascenso como en Copa MX.



“Yo veo a un equipo que cada día se complementa más, cada uno de nosotros ya sabe que hacer en la cancha, creo que estamos por llegar a nuestro límite, sólo debemos apuntalar pequeños detalles. No podemos pensar en otra cosa que no sea sumar tres puntos para mantenernos en los primeros ocho lugares de la tabla”, concluyó.