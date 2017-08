Vuelve al goleador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Recuperar el ritmo de juego para ponerse a la par de sus compañeros de equipo que ya acumulan minutos en cancha, es lo que desea el jugador de Cimarrones de Sonora Raí Villa para este Torneo Apertura 2017 del Ascenso MX.El delantero se reincorporó ayer a los entrenamientos de la escuadra luego de sufrir una pubalgia que lo separó del plantel desde la gira de pretemporada que tuvieron a finales del mes de junio en Guadalajara, Jalisco."Ya recuperado, no al 100% , pero ahí vamos a ir haciéndolo poco a poco. Hay que trabajar día con día, yo creo que de menos a más, irme recuperando a lo que es el ritmo de juego", expresó.Con cinco encuentros disputados en este arranque de semestre y sólo dos goles anotados en lo colectivo, el atacante que fue el máximo artillero del equipo en el anterior torneo dijo sentirse confiado en que pronto su rendimiento será de ayuda para que todo el plantel salga de esa mala racha que acumulan en Liga y Copa."Al equipo no se le está dando el gol, yo creo que está batallando en la última zona, pero al regresar voy a tratar de dar igual que ellos el máximo esfuerzo. No se está dando el gol, pero ojalá llegue pronto en el próximo partido", indicó.Pese a la falta contundencia frente al arco rival, el delantero de 23 años se mostró optimista en cuanto al funcionamiento colectivo que han mostrado sus compañeros en ambas competencias.