Larrea se corona en primaria mixta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conjunto del Colegio Larrea se quedó con el título de la categoría Primaria 2010-2011 Mixto, al pegarle 17-13 a EBH en la gran final del Torneo de Basquetbol Navideño de EL IMPARCIAL, la tarde de ayer en el Gimnasio del Estado.



El jugador Raúl Amézquita guió la victoria de su equipo al ser el mejor anotador con un total de 7 puntos a su cuenta; Santiago Langure, Adalberto Denolean, Michael Garza, Manuel Bermúdez y Diego Hernández cooperaron con 2 tantos cada uno.



Por parte de los derrotados, Axel Aguayo tuvo una destaca actuación al registrar 13 unidades, aunque no fueron suficientes para conseguir el campeonato.



Desde la primera mitad del enfrentamiento por el campeonato el Colegio Larrea dominó en la duela, llevándose un marcador de 9-3 al descanso.



Los ahora campeones dejaron en el camino a la escuadra del Imarc Ellen C. Long tras pegarle 37-21 en la semifinal; EBH se ganó el pase a este duelo con un triunfo por 28-9 ante el Campogrande.



Imarc Ellen C. Long se quedó con el tercer puesto tras ganarle a Campogrande con un marcador de 11-8, en juego donde Juan León fue el más destacado por los ganadores al encestar 13 puntos.