Adrenalina sobre ruedas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Representar a tu País en un evento internacional es probablemente el sueño más recurrente de los deportistas, pero ser el primer sonorense en portar los colores nacionales en una disciplina que apenas fue incluida por el Comité Olímpico Internacional es algo que sólo Aldo Reyes puede presumir.



Con apenas 19 años, el rocaportense fue reclutado junto a otros siete mexicanos para participar recientemente en el Campeonato Panamericano de Skateboarding celebrado en Bogotá, Colombia; primer evento oficial en nuestra región clasificatorio para Tokio 2020.



Será en estos Juegos Olímpicos cuando este deporte sea incluido por primera vez a manera de exhibición, algo que sus seguidores estuvieron buscando por años y que pretenden se consolide como una disciplina más dentro del programa.



"Es la primera vez que recibo una invitación a cualquier evento. En eventos pasados en el Distrito Federal conocí a personas que tienen mucho movimiento en el ‘skate’, me tocó conocer a varios que son representantes importantes en la Ciudad de México.



"Una muchacha me agregó a Facebook y me comentó que le gustó mucho mi forma de patinar, creo que ella fue la que me recomendó con la Federación para que me seleccionaran", explicó Reyes.



Durante la competencia cafetalera el sonorense no alcanzó a colocarse a la zona de medallas de la categoría Open Masculino 14-19 años, aunque su desempeño le valió el haber avanzado a la final y medirse ante los mejores exponentes de países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Canadá, entre otros.



"Estuvo un poco difícil, la altitud creo que es de 8 mil pies en Bogotá y pues yo estoy acostumbrado a patinar al nivel del mar, entonces era muy cansado y estaba muy helado, estaba como a 10 grados yo creo, a medio día.



"No daban tiempo de calentar, teníamos que patinar la ronda y se sentía mucho la presión, había muchos patinadores muy buenos".



Aldo es ampliamente reconocido dentro de la escena sonorense por su alto nivel técnico y su estilo urbano, mismo que le ha valido el ser patrocinado por diferentes marcas tanto mexicanas como estadounidense y viajar a diferentes partes del mundo.



"Me han tocado muchos eventos grandes en Arizona y California, pero también me ha tocado ir a Las Vegas, Nueva York, Tampa, Ciudad de México, Aguascalientes, hasta Dinamarca".



Por primera vez en suelo sudamericano, el porteño tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el nivel que actualmente existe en los países latinos, en una disciplina tradicionalmente dominada por estadounidenses y europeos.



"Aprendí mucho de Latinoamérica, casi de todos los países, conocí mucha gente diferente, y dentro del entorno de la patineta que hay que hacer mucho más ejercicio, patinar más, tener el cuerpo fuerte", comentó.



A falta de tres años para justa olímpica, tanto el sonorense como el resto de los seleccionados aztecas tendrán todavía varias oportunidades para conseguir su boleto a Tokio, y tal vez en un futuro poder regalarle una medalla a México en este nuevo deporte federado.



"Al principio pensé que ya no se iba a tratar de lo mismo, de pura diversión y tiempo con los amigos, pero la verdad que aun siendo evento olímpico se trataba de la gente y de los patinadores, no tanto del País", conluyó.