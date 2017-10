A probarse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Emocionado por jugar en un País en el que ha estado en algunas ocasiones, se reportó el lanzador estadounidense de los Naranjeros de Hermosillo, Austin House.



Desde el pasado jueves, House entrena al parejo de todos sus nuevos compañeros y además de todo sabe que llega a una de las mejores organizaciones de la Liga Mexicana del Pacífico.



"Es mi primera vez jugando en México y me siento muy bien, muy emocionado, he estado en México en algunas ocasiones y ha sido muy bueno, estoy buscando conectar con los aficionados y el equipo", destacó.



En su primera intervención con Naranjeros, el lanzador sabe que es un equipo al que se le exige mucho por la cantidad de campeonatos que ha conseguido en su historia y vendrá a aportar su talento.



"Sé que han ganado muchos campeonatos, así que me emociona saber que soy parte de un equipo que ha ganado mucho y no sé si jugaría con otro equipo, porque lo que yo quiero es ganar", enfatizó el nuevo elemento.



Explicó también que la gente puede esperar de él un pitcher espectacular que no tendrá miedo de enfrentarse a bateadores de poder y que difícilmente podrá entregar bases por bolas a los rivales.