Buscan darle vuelta a revés

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Darle rápido la vuelta a la página será la clave para que Cimarrones de Sonora olvide lo sucedido el viernes pasado, aseguró el delantero Othoniel Arce tras ser goleados por Dorados de Sinaloa.Después de poco más de tres semanas fuera por una lesión en la parte posterior de su pierna izquierda, el capitán regresó en la jornada 11, donde los sonorenses cayeron por primera ocasión tras una racha de tres victorias en el Clausura 2017.“Contento por el regreso porque es algo que ya esperaba y me tocó jugar unos minutos, pero inconforme con el resultado. Sabemos que a esto hay que darle la vuelta rápido y tenemos que ir a sacar un buen resultado contra Loros”, expresó.Para Arce Jaramillo, la derrota, sobre todo con estas características llegó en el momento ideal para dejarles en claro que no son invensibles y que las rachas positivas terminan por acabarse.“Yo creo que llega en un buen momento esta derrota para aprender y saber que no somos invensibles porque el equipo se había acostumbrado a tener buenas rachas y que no hay tiempo para relajarnos”, explicó.