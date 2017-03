Nuevo reto para el 'Gallo'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sonorense Juan Francisco "Gallo" Estrada se prepara para enfrentar al colombiano Anuar Salas por el cinturón Supermosca Plata del CMB en la pelea estelar de la función "Guerreros, México vs. Colombia" de este sábado en la Arena Ciudad de México.



Como pelea coestelar se presentará un combate de eliminatoria al título mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre el mexicano Luis "Pantera" Nery (22-0, 16 KOs) y el colombiano Jesús Martínez (23-1-11 KOs).



"Gallo" Estrada (34-2, 24 KOs) recién renunció a sus títulos mundiales Mosca AMB y OMB para ascender a la división inmediata y buscar en este 2017 la esperada revancha contra el nicaragüense Román "Chocolatito" González, pero antes debe de derrotar al peligroso Salas (20-3, 12 KOs), boxeador con un corazón de guerrero probado.



"Estoy bien preparado, en los combates no hay enemigo pequeño, mi rival tiene mucho que ganar, este 2017 será un gran año para mí, ya salí de mis lesiones de la mano y rodilla, estamos sanos", dijo Estrada, quien se preparó para la pelea en la altura Jiquipilco, Estado de México con su equipo de trabajo.



Nery, de Tijuana, se ha consolidado como el mejor prospecto mexicano con un potencial que seguro lo llevará a la cima del boxeo mundial.



"He tenido todo el apoyo de la empresa para hacer toda mi preparación en la Ciudad de México, fue una gran decisión y muy motivados de que mi pelea es una eliminatoria de título mundial, entrené para ganar y darle a público un gran espectáculo", expresó.