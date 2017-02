Hallan fórmula para ganar juegos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mantener el orden atrás y una ofensiva que ha despertado a últimas fechas es la clave para que los Cimarrones de Sonora hayan tenido un repunte a últimas fechas, aseguró el director técnico Juan Carlos Chávez.Para el michoacano, el mantener el cero en propia portería, como la última victoria conseguida, ha sido gran parte del éxito que se ha logrado en las tres fechas del Clausura 2017 en las que se ha salido avante."Algo muy importante es que el equipo mantiene el cero atrás, haciendo eso tienes más libertad para ir al ataque. Tenemos jugadores que tienen desequilibrio y muchos tocan el área, y es un equipo que piensa siempre en la portería contraria", indicó.En lo que respecta al juego que sostendrán hoy ante Lobos BUAP, el estratega indicó que a pesar de que los poblanos no pasan por un buen momento, ningún juego es fácil y se puede complicar mucho si no se toma como otra final."Que Lobos esté en los últimos lugares no quiere decir que vaya a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado. Vamos a tratar de aprovechar nuestro mejor momento del torneo y creo que vamos en ascenso", comentó.Además quieren meter en el tema del descenso a Venados de Mérida, indicó, que en su último encuentro fue goleado por Dorados de Sinaloa, pero para esto por lo menos tienen que lograr par de éxitos más y esperar que los yucatecos pierdan.