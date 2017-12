En el tintero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La experiencia de sus 70 años en el periodismo plasmará en su nuevo libro, próximo a publicarse, el analista de beisbol Juan Vené.



De visita en Hermosillo donde afina los detalles del texto, en el que la Fundación Don José S. Healy contribuye a la edición, el periodista venezolano explicó lo que la gente encontrará en su vigésima publicación.



"Vine a preparar la aparición de un libro que se va a titular 70 años de periodismo, porque es la vida mía en el periodismo. Se trata de periodismo deportivo porque mis primeros trece años en la profesión fueron fuera del deporte, en otras fuentes, en el libro cuento toda esa historia", indicó.



El autor de la columna En la pelota, que se publica en los periódicos de Grupo Healy, mencionó que es precisamente este espacio el que más le ha dado satisfacciones en su larga



trayectoria.



"Uno escribe con el sueño de que te lean, entonces cuando descubres que alguien te ha leído eso es muy grande. Yo siempre digo que si yo logro hacer sonreír a una persona diaria me considero el hombre más feliz del mundo, por eso es que publico las frasecitas en la columna".



Una de las cualidades de su columna es la interacción que Juan Vené tiene con sus lectores al dedicar dos días a contestar sus preguntas, lo cual nació, explicó, a raíz de la gran cantidad de correspondencia que le llega, la cual se elevó con el correo electrónico.



"Especialmente eso surgió cuando apareció Internet, porque antes recibíamos correos, eran cartas a mano, muy pocas a máquina, yo tenía bolsas llenas de sobres.



No puedo contestarlos todos, contesto los que yo creo que tienen interés para los lectores. Yo creo que son dos días de columnas que han agradado mucho al público", expresó el autor de libros como 5 mil años de beisbol, Las mejores anécdotas del beisbol y La historia de las Series Mundiales.



Hace unas semanas se hizo oficial la lista de los peloteros elegibles para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown en 2018 y Juan Vené, como miembro de Asociación Americana de escritores de Beisbol con derecho a voto, ya tiene a sus elegidos.



"Uno puede votar desde cero, o sea por ninguno, hasta 10, yo nunca he votado por los 10, este año voté por cinco, son Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Chipper Jones, Fred McGriff y Jim Thome".