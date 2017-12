Definen preselecciones de softbol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un total de 32 peloteros y cuatro más en el cuerpo técnico, la Asociación Estatal de Softbol hizo la lista de jugadores convocados para los nacionales de las categorías Sub 14 y Sub 17.



Será el próximo jueves 14 de diciembre cuando los jugadores tendrán que acudir al estadio de la Ciudad Deportiva en Nogales para tener tres días de intensa actividad, donde buscarán un lugar en la lista definitiva.



En lo que respecta a la Sub 17, el cuadro estará integrado por 9 elementos de Nogales, 7 de Caborca, 2 de Santa Ana y uno más de Hermosillo, quienes estarán al mando de Leo Figueroa y su coach Darío Rivera.



Para la Sub 14 la presencia de hermosillenses aumentará gracias a que ahora serán 9 peloteros de la capital de la entidad, acompañados por 2 de Santa Ana y 3 más de Caborca, todos ellos comandados por el manejador Martín Córdova y el coach Carlos Parra.



Según el presidente de la asociación, Francisco Javier Platt, se busca que jugadores como Samuel Villalvazo, Jaudiel Olaiz y Carlos Menchaca, quienes son miembros de la selección absoluta, puedan estar presentes para trabajar con ellos.



Se espera también que equipos de Primera Fuerza de Hermosillo puedan colaborar para disputar encuentros de fogueo contra ellos.