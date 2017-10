Retorna Bourgeois con hambre de ganar

TUCSON, ARIZONA(GH)

Con la mentalidad puesta en ganar lo que el año pasado no pudo, el jardinero estadounidense Jason Bourgeois reportó ayer a los entrenamientos de Naranjeros de Hermosillo a pocos días de arrancar la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico.



Después de una temporada de verano en la que vio actividad en la Triple A de los Medias Blancas de Chicago, el estadounidense comentó que sigue siendo el mismo pelotero aunque con hambre de triunfos.



"Yo desarrollo el mismo juego que el año pasado, sólo que este año quiero ganar más, esa es la única cosa que mejoré, los muchos juegos que quiero ganar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y jugar fuerte, hacer mi trabajo", explicó.



Además, Bourgeois mencionó que encontró un equipo similar al que dejó el año pasado, con la diferencia de algunos nuevos compañeros que espera conocer rápidamente.



"Hay muchas cosas similares, sólo un par de nuevos compañeros que no conozco todavía, pero me voy a presentar lo antes posible para conocerlos, es el mismo staff de coaches, la misma gente buena", indicó.



El pelotero invitó también a los aficionados a que disfruten de la campaña que iniciará en los próximos días, a quienes prometió que será una gran temporada para ellos.