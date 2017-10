Reconocen al enemigo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los protagonistas de la función boxística Viva el Boxeo de mañana en el Gimnasio Solidaridad, el hermosillense Luis "Chapo" Castro y el cachanilla Raúl "Chino" Esquer se vieron ya las caras durante la conferencia de prensa final, celebrada la tarde de ayer en el Restaurante Auténtico Muelle del Rey.



Esta pelea está pactada a 12 asaltos y en ella se disputará el Campeonato Nacional Mosca de la Fecombox WBC. Ambos pugilistas aseguraron que se llevarán la victoria.



"Me siento agradecido por esta pelea, llego en excelentes condiciones y de una vez digo que este Campeonato se va a quedar aquí en Hermosillo para toda mi gente que me apoya", comentó Castro, de 22 años.



"Esta es una oportunidad que había estado esperando hace tiempo. Me siento muy satisfecho con mi preparación, sé que será una pelea dura pero mis entrenamientos me dan la confianza para decir que nos vamos a llevar ese cinturón a Mexicali", aseguró el "Chino" Esquer.



Luis Castro cuenta con una marca en el terreno profesional de 13 victorias, 9 de ellas por la vía del nocaut, 2 derrotas y 2 empates; Esquer también ha ganado en 13 ocasiones, 7 por la vía del cloroformo, 2 descalabros y un empate.



En el combate semi estelar de la noche, en duelo de hermosillenses, Julio "Thor" Barraza (16-1-1, 10 KO’s) combatirá a ocho rounds en la división Superpluma ante Julio "Voltio" López (13-5-1, 1 KO’s).



Además, la ex seleccionada nacional y también originaria de Hermosillo, Sulem Urbina (5-0-0, 2 KO’s), peleará ante la capitalina Mitzy Rodríguez (8-6-0, 1 KO’s) a seis asaltos en peso Mosca.



Los prospectos Eduardo Ramírez y Bryan Acosta también formarán parte de esta cartelera, además de 11 combates más que se presentarán en el cruce de las calles Rebeico y Arizona.



Los boletos del evento tienen un costo de 110 pesos en general y de 160 pesos en Ring Side, mismos que pueden ser adquiridos en www.superboletos.com y en la taquilla del Gimnasio Solidaridad.