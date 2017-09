Pretende Soto ser titular

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El lateral izquierdo originario de California, Estados Unidos, Josué Soto Martín mencionó que pretende aprovechar el duelo ante los Potros de la UAEM, en la fecha 7 del Torneo de Apertura 2017 del Ascenso MX, para pelear por el puesto titular en la defensa de Cimarrones.



Soto Martín ha disputado un total de 1,963 minutos desde su llegada al cuadro sonorense, tanto en Ascenso MX como en Liga MX, por ello indicó que continuará esforzándose diariamente para convertirse en un habitual en cada convocatoria del actual certamen.



"Me llega esta chance de poder regresar al once inicial y debo dejar todo de mí en el campo, sé que no será fácil por la competencia que hay en el plantel, pero sigo dando el 100% para ser tomado en cuenta en cada jornada", señaló.



Comentó que Potros UAEM son un contrincante muy complejo por el estilo que tienen de presionar en todos los sectores de la cancha con mucho ímpetu, algo que Cimarrones debe contrarrestar con garra y un buen juego en conjunto.



"Creo que debemos salir con todo en este partido, como ya lo hemos hecho últimamente aquí en casa, siento que se ha mejorado mucho en el aspecto de la intensidad y el juego colectivo, vamos por un buen camino con cada entrenamiento que realizamos", declaró.