Jefe de la zaga

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En sus inicios dentro del futbol su labor dentro de la cancha consistía en anotar goles; ahora es evitar que los hagan.De un municipio de alrededor 170 mil habitantes llamado Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí, salió el ahora defensor central y capitán del equipo de Cimarrones de Sonora : Jonathan Sánchez Hernández.El zaguero de 23 años de edad recuerda que fue por medio de su familia la manera en la que se adentró en este deporte. A los 3 años ya empezaba a patear el esférico y fue con el paso del tiempo que lo ‘convirtieron’ de atacante a jugador de la línea defensiva."Yo de chiquito era delantero, centro delantero, y como fui subiendo de categoría, me fueron bajando de mi posición. Hasta ya por fin llegar a la defensa central y fue raro porque yo era delantero y me cambiaron así el chip de uno o dos años. La verdad fue muy rara mi historia", comentó entre risas.Establecido en los procesos de Fuerzas Básicas del América, a sus cortos 19 años supo lo que es pisar profesionalmente una cancha de Primera División. Nada menos que en el mítico Estadio Azteca. El 26 de octubre del 2013, en un partido contra el Puebla, es una fecha que siempre tendrá presente.Miguel Herrera fue el técnico que le dio la confianza de saltar como titular en el Apertura 2013 y estar acompañado en cancha de jugadores de la talla de Rubens Sambueza, Aquivaldo Mosquera y Osvaldo Martínez."Llegué al América con unas visorías que me hicieron de donde yo soy, de ahí subí a la Sub 17, subí a la Segunda, de ahí me agarra 'El Piojo', me lleva a entrenar con los de Primera."En la semana yo no me lo esperaba. Me habla: ‘Oye, vas a jugar y tal’. Entonces la emoción de que yo quería jugar en Primera División. Gracias a Dios se me dio esa oportunidad. El sábado debuté y un debut soñado con victoria. La verdad estoy muy emocionado de ese día que pasó, nunca lo voy olvidar", relató.Sus números como profesional con el conjunto emplumado fueron dos encuentros disputados, ambos como titular, cinco de Copa MX y uno de la Liga de Campeones de la Concacaf.Ahora en su rol de jugador del Ascenso MX se plantea en un futuro no muy lejano la ilusión de volver a tener actividad en el máximo circuito del futbol mexicano. Pero antes de eso, está primero su compromiso dentro y fuera de la cancha con el cuadro sonorense."Ahora que me dieron el gafete de capitán, estoy muy contento por ser parte de portarlo. Yo vengo a apoyar, vengo a dar lo mejor de mí dentro de la cancha, fuera de la cancha y obviamente aportar algo de experiencia que agarré en Primera División a mis compañeros que ahora están jugando al lado mío. Aportar lo poco de experiencia que tengo", declaró.