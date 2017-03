A todo pedal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Javier Martínez terminó sus cinco vueltas en un tiempo de 1:39:30 horas y se alzó así con el primer lugar de la categoría Elite, en la última fecha del Serial MTB Sonora 2017.



La carrera celebrada en las inmediaciones del Estero "El Soldado" de San Carlos tuvo a Felipe Calleja (1:43:57) en segundo lugar y a Luis Madrid (1:44:20) en tercero, en esta que fue la máxima división del evento.



Óscar Castro (1:51:00) dominó en la Master "A" por encima de rivales como Raúl Ruiz (1:51:01) y José Rosales (1:58:12); Juan Gurrola (2:16:42) hizo lo propio en la Master "B" por delante de Joe Quevedo (1:46:18) y Julio Félix (1:50:16).



Fermín Encinas (1:34:38) fue el más rápido de la categoría Master "C", mientras que en Juvenil Experto fue Sergio Bringas (1:46:11), quien se llevó ese distintivo.



Eliuth Espinoza (1:24:48) superó a oponentes como Omar Gaytán (1:26:38) y Luis Noriega (1:27:58) en Avanzado "A", al tiempo que José Soto (1:33:51) se coronó en Avanzado "B".



En Avanzado "C" el ganador fue Sergio Rivera (1:43:07), Luis Castro (1:22:07) se impuso a Rafael López (1:25:18) y Francisco Juvera (1:32:17) en Avanzado "D".



Martín López dio tres vueltas en 44:13 minutos para llevarse la competencia en Intermedio "A"; Andrés Delgado (23:31) y César Barboza (25:14) triunfaron en Intermedia "B" e Intermedia "C", respectivamente.



Kevin López (42:25) se quedó con el primer puesto en la Juvenil Varonil, Tadeo Covarrubias (18:00) lo hizo en Principiante "A" y Marriott Espinosa (18:43) en Principiante "B".



La Elite Femenil se la adjudicó Adriana León (1:48:42) por delante de Angie Miranda (1:52:19) y Yania Zamora (2:10:54). Gacely Hernández (30:59) ganó la Femenil Avanzado.



Cristhel Borbón (30:12) fue la vencedora en Femenil Intermedio "A", Susana Salazar (28:27) en Femenil Intermedio "B", Tania Ortiz (25:32) en Femenil Principiante "A" y Nadia Muñoz (24:44) en Femenil Principiante "B".