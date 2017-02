Lux triunfa en el volibol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un juego que por momentos se complicó pero terminó cargándose a su favor, el cuadro del Colegio Lux "A" se quedó con el cetro de monarca de la disciplina de volibol en el Décimo Quinto Encuentro Nacional Aljuvi al vencer al Colegio Sor Juana Inés.



Por parciales de 25-12 y 25-13, las ahora triunfadoras no dejaron en ningún momento de luchar y de sacar pelotas del suelo que parecían que terminarían en puntos en contra.



La jugadora Yisel Zamorano terminó por ser la jugadora más valiosa no solo del juego, sino de toda la copa debido a sus grandes intervenciones donde por momentos se echó al equipo a los hombros y lo sacó adelante.



En el futbol varonil, la tropa del Colegio Victoria se quedó con el cetro de monarca al doblegar 2-0 al Colegio Salvatierra en duelo donde los tantos cayeron al final de un cotejo que se tornó complicado y con pocas opciones de gol.



Víctor Gamboa, del Colegio Victoria, fue nombrado como el jugador más valioso de la competencia por sus grandes actuaciones que a pesar de todo no pudieron auxiliar a su escuadra a estar en el podium.



De la mano de una jugadora como Ana Poleth Caro, el Colegio Sor Juan Inés venció 1-0 al Colegio Ilustración para quedarse con el primer puesto en el futbol femenil.