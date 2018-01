Los Mayos eliminan a los Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sueño del campeonato 17 tendrá que esperar para el 2019. Naranjeros de Hermosillo cayó 4-3 ante Mayos de Navojoa y quedó eliminado en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.Cuando lo ganaban 3-2, Cedric Hunter se lanzó en busca de la atrapada, pero no llegó a un batazo de Jesús Castillo y la pelota se internó en lo profundo del central para que Fernando Flores y Randy Arozarena anotaran las carreras que le dieron muerte a la esperanza naranja.Después de una sólida salida de Eddie Gamboa, el triunfo monticular fue para Esteban Haro, quien vino a trabajar una entrada en la que le dieron par de hits, pero no le fabricaron anotación.En contraparte, la derrota fue para Carlos Fisher (1-1), quien recibió las dos rayitas que marcaron el rumbo, esto después de que Barry Enright caminara las primeras seis entradas.En la tercera la visita se puso arriba 1-0 con sencillo de Randy Arozarena, pero en la cuarta los de casa igualaron la pizarra cuando Domonic Brown aprovechó un mal revire y un error del jardinero central que utilizó para descolgarse desde la segunda.Para la quinta, los navojoenses volvieron a la carga cuando el mismo Arozarena llegó quieto al pentágono con imparable de Jesús Castillo.La afición de Hermosillo tuvo su última alegría en la sexta, cuando los de casa tomaron la ventaja momentánea de 3-2 con batazos de Luis Alfonso García y Efrén Navarro, pero a la postre sirvió de poco.Daniel Moskos se apuntó el salvamento no sin antes pasar por una dosis de emoción al embasar a Efrén Navarro, quien se colocó en posición de anotar con un wild pitch, pero dominó a Hunter para el out 27.