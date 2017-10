Con ilusión de quedarse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Listo para asimilar cualquiera de las decisiones que el cuerpo técnico tome con respecto a su futuro en el equipo, se encuentra uno de los jóvenes con más actividad en la pretemporada, Irving López.



Será en los próximos días cuando los encargados del equipo en el terreno armen el conjunto con los 29 peloteros que iniciarán la temporada, y el hermosillense tiene la esperanza de estar presente en esa lista.



"Estoy emocionado y la verdad hemos tenido una buena pretemporada, ojalá que me quede en el corte porque es un sueño que tengo y que quisiera cumplir, saber que es ponerme la casaca naranja ya oficialmente", indicó.



Después de un mes de pretemporada, el perteneciente a la organización de los Cardenales de San Luis explicó que en aquel 5 de septiembre, cuando reportó al equipo, no pensaba que tendría tanta



actividad.



"Yo pensé que iba a tener menos oportunidades pero gracias al cuerpo técnico y a la directiva he sido muy constante en una posición que en alguna ocasión ocupó una leyenda del beisbol mexicano como José Luis Sandoval", explicó.



El de la capital de Sonora también destacó la importancia que han tenido jugadores como Carlos Gastélum, de quien, aseguró, ha aprendido cosas que jamás imagino que se podrían realizar en la segunda base y las paradas cortas.