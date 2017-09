Viene Oramas recargado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La que el aficionado verá en la temporada 2017-2018 será la mejor versión de él, aseguró el lanzador de Naranjeros de Hermosillo, Juan Pablo Oramas, quien reportó desde el primer día a los entrenamientos de pretemporada.



El tabasqueño comentó que ya dejó atrás diversos problemas físicos y las personas que siguen a la franela que él representa podrán observar las mejoras en su trabajo.



"Claro que sí, exactamente (será su mejor versión). Una vez escuché de Vinicio Castilla que cuando tú tienes acostumbrada a la gente a un nivel, tienes que mantenerlo hasta el último dia de tu carrera.



"Yo tenía una lesión que no me dejaba trabajar al 100%, estoy curado y creo que lo que importa es mantenerse fuerte y sano para la temporada que viene", destacó el zurdo.



Para él, el conservar lo que hicieron el año pasado será la clave para conseguir los objetivos que se han trazado tanto en lo colectivo como en lo individual, recordando que la campaña pasada hizo una serie de modificaciones.



"Tenemos que conservar lo del año pasado, tuvimos una temporada muy buena, nos enfocamos en sacar más outs y no ponchar a tanta gente y gracias a Dios algo que nos estaba molestando ya está curado (lesión de rodilla) y yo creo que seguir pitchando bajito y fortaleciéndose en pretemporada", aseguró.