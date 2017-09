Luis Alfonso con 'hambre'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegar más preparado a la temporada y tener así mejores resultados es el motivo de haber reportado desde el primer día, indicó el infielder de Naranjeros de Hermosillo, Luis Alfonso García.



Para uno de los máximos jonroneros del circuito, el hecho de haber estado lesionado gran parte de la temporada en el beisbol de la Liga Mexicana de Beisbol le hizo que llegara desde temprano a la pretemporada.



"Yo en lo personal tenía que reportar desde el primer día por mi operación. Estuve retirado un poco del terreno porque casi no jugué, escasos 25 juegos y traigo esas ganas y esas hambre de jugar beisbol desde el primer día", expresó el



jalisciense.



En lo que respecta a la posibilidad de seguir escalando en la lista de los máximos jonroneros de la historia del circuito, Luis Alfonso comentó que se prepara para estar al 100% y para conseguir victorias para el equipo.



"Los records se hacen en el día a día y no es algo que se piense o se planee. En lo personal yo me voy a preparar para estar al 100% todos los días, tengo que buscar jugar más seguido y si lo hago hay más posibilidades de seguir escalando en los records", destacó.



Mencionó también que una de los puntos a mejorar en la pretemporada, en el aspecto individual, será la fuerza en la parte superior de su cuerpo, ya que después de su lesión en la muñeca, ha perdido un poco de fortaleza.