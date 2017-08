Arco cerrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La victoria sigue sin llegar en el estadio Héroe de Nacozari.Los Cimarrones de Sonora aún no conocen la palabra ganar en casa en este arranque de semestre luego de empatar a 0-0 en contra de Club Atlético Zacatepec, en su duelo por la jornada 3 del Apertura 2017 del Ascenso MX.La escuadra que dirige Mario García presentó cuatro cambios en el once inicial en comparación al que utilizó el pasado martes en contra de Pachuca, sin embargo, no resultaron efecto en la cancha para sumar sus primeros tres puntos como local.Por segundo encuentro consecutivo los sonorenses intentaron de todo por todos los sectores para vencer el arco contrario, pero el tanto que hubiera significado el triunfo jamás llegó en los 90 minutos.En la primera mitad fueron varias las oportunidades de peligro que desperdiciaron los de casa, siendo las más claras dos disparos en el área de Luis Oropeza y Miguel Vallejo, y al minuto 40 con un remate de cabeza de Gustavo Ramírez que botó para que el arquero rechazara por arriba.El constante peligro sobre el arco morelense continuó durante la parte complementaria con disparos de media distancia que fueron el principal recurso ofensivo en ese lapso, como un tiro de Guajardo que pasó rozando el poste al 55’ y una jugada individual de Bernardo López que ingresó al área, pero su remate pasó por un costado al 89’, lo que dejó el 0-0 definitivo.