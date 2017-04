Oropeza quiere regresar a la senda del gol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el mediocampista hermosillense, Luis Enrique Oropeza, Cimarrones de Sonora debe cambiar el chip y prepararse al 100% para el duelo de la fecha 16 del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX, que sostendrán ante su similar del Club Atlante, como visitantes, el próximo viernes 7 de abril.Destacó que después de caer en casa frente al Zacatepec Siglo XXI, con marcador de 1-0, los cornudos tiene que estar mentalizados en el siguiente encuentro de la liga, pues quieres cerrar su pase a la liguilla.“Creo que debemos ser un poco más letales en las ocasiones de gol, si es un poco triste la derrota, pero ya hay que darle vuelta a la página y encarar estos dos compromisos como finales porque son partidos muy importantes”, comentó.Añadió que Club Atlante no será nada sencillo, ya que los de Cancún querrán salir de la racha negativa que atraviesan, con cuatro juegos sin conocer la victoria, por ello dijo que deben tener cuidado desde el silbatazo inicial.“Es un equipo que juega bien al futbol, van a ir con todo porque no han ganado y estarán con su gente, no hay que desconcentrarnos en ningún momento porque son muy peligrosos”, expresó.El volante derecho confesó que regresar a la senda del gol, pues colaboró con el triunfo de la filial de Segunda División el pasado sábado contra Saltillo Soccer, es algo que lo ayuda a seguir adelante y buscará ganarse un puesto en el once titular del Juan Carlos Chávez.