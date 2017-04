'Tornado' pelea en Peñasco

(GH)

El ex campeón mundial Supermosca del Poblado Miguel Alemán, David "Tornado" Sánchez, está listo para su primer combate del año cuando enfrente al sinaloense Victoriano Núñez en el choque estelar de la gran función boxística este viernes en el Centro de Convenciones de Puerto Peñasco, Sonora.El combate de Sánchez (30-4-2, 23 KOs) y Núñez, de Culiacán, Sinaloa, está pactado en un peso de 54 kilogramos a 10 rounds y será transmitido porSánchez está en campaña para buscar en este año una nueva oportunidad titular, luego de perder el cetro ante el panameño Luis "Nica" Concepción en el CUM de Hermosillo."Mi motivación no tiene límites, ansioso por la oportunidad de brindar mi talento a la gran gente de Puerto Peñasco, gracias a todas las personas e instituciones por hacer posible esta gran función de boxeo donde brillarán los jóvenes boxeadores sonorenses", dijo David Sánchez.El mejor boxeador mexicano del momento y ex monarca mundial, el rocaportense Juan Francisco "Gallo" Estrada, será el invitado especial de la noche.En el choque coestelar, la boxeadora de Puerto Peñasco, Jessica "La Pollita" Díaz (2-1, 1 KO) enfrentará a la aguapretense Mónica Chico (3-2) a seis episodios en la división Gallo.