Meta clara

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Obtener el campeonato de la Major Arena Soccer League en la segunda final consecutiva y contra el mismo rival es lo único que tiene en mente el jugador de los Soles de Sonora Damián García.



El defensor desea cobrar revancha ante el Baltimore Blast, equipo con el que perdieron la final de la pasada campaña, y expresó que el título sería una felicidad para toda la comunidad que integra la franquicia del cuadro sonorense.



"Es sacar esta final, ya es la revancha y ojalá Dios quiera y se nos dé en esta segunda final que disputaremos. Es brindarle una alegría en la cancha a nuestras familias, nuestra gente, nuestra afición, que es por lo que estamos aquí", indicó.



Con una segunda campaña dentro de la liga, el jugador nacido en Monterrey, Nuevo León, señaló que esta experiencia les servirá para no cometer errores primerizos para esta instancia, a la expectativa de sacar el primer triunfo en cancha ajena.



"Afortunadamente ahorita ya no somos novatos, la temporada pasada sí, ya no vamos a caer en tantos problemas de novatez y darle calmado, tranquilizarnos, salir con todo para ganarles allá en su casa", mencionó.



García fue elegido dentro del segundo equipo ideal de esta temporada de la liga, lo que comentó es un motivo de felicidad y que el reconocimiento es producto de la labor que hacen como equipo cada uno de los integrantes.