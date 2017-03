Fue un accidente: 'Pájara' Chávez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La goleada por 5-1 sufrida como local en contra de los Dorados de Sinaloa en el duelo del pasado viernes de la jornada 11 del Ascenso MX, fue un ‘accidente futbolístico’, así lo calificó el director técnico de Cimarrones de Sonora , Juan Carlos Chávez.El timonel se responsabilizó completamente de la derrota que les quitó la posibilidad de colocarse en la cima de la clasificación general, en especial por plantear una formación ofensiva que dejó espacios en la cancha luego de estar abajo 2-1 en el marcador."El primer responsable, obvio soy yo, yo decido quién juegue, hay que reconocerlo, pero aparte, sí también creo que es un accidente del futbol, fueron muy superiores a nosotros, parecía un niño contra un adulto y yo creo que es un accidente del futbol"."No resultó nada, me quedé con tres centros delanteros en la cancha, al final de cuentas, no resultó nada. Intentamos ser demasiados ofensivos, hicimos cambios, tratando de acercarnos en el resultado y fue contraproducente, porque dejé al equipo expuesto atrás", mencionó.Tras este resultado que los dejó del tercer al sexto lugar de la tabla con sus mismos 18 puntos, Chávez Rivero comentó que esta derrota no le quita la confianza y el valor del trabajo hecho por sus pupilos.