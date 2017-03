Siempre se hacen sentir

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De principio a fin, la afición hermosillense siempre fiel en el último juego de la temporada regular en el Centro de Usos Múltiples.



El sabor de los playoffs de la Major Arena Soccer se podía sentir en cada fanático que pudo ser testigo de la décima victoria de Soles de Sonora en su casa.



Los goles nunca faltan un sábado por la noche en esa cancha y no importa si es el primero, el segundo o el décimo, la afición celebra cada tanto con euforia y algarabía.



Las porras, el grito de "¡MVP!", Max Fire y las Sun City Dancers complemetan el espectáculo que es cada partido como local de los campeones de la División del Suroeste.



Y los niños no pueden faltar en la tribuna, parados en cada instante del juego, para no perderse un solo momento ni una sola anotación de cada uno de los jugadores de Soles dentro de la cancha, a la espera de llevarse un balón a su casa.