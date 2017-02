Cuba prepara la semifinal

MEXICALI, Baja California(GH)

En el entorno del equipo cubano no ha sido una sorpresa el paso de Cuba en la Serie del Caribe 2017, culminaron el rol regular con 3-1 para pactar un triple empate en el primer lugar y pasar como tercero a la ronda de semifinales.



En rueda de prensa posterior al encuentro ante México, Carlos Martí habló de que lo que ha sido el certamen para los suyos.



“Nosotros venimos a competir y a preparar los encuentros de la mejor manera posible, no es una sorpresa, estamos muy contentos de cómo va la competencia y como nos ha tratado este país”, pronunció.



Van a preparar la semifinal desde una noche antes, saben que hay detalles que corregir para sus aspiraciones a coronarse.



“Tenemos que sentarnos esta noche a hablar de los otros juegos que tuvimos, ver nuestros errores y corregirlos, no hay más”, expresó.



Otro de los protagonistas que habló post juego, fue Vladimir Baños, quien tuvo una gran labor ante los toletes del circuito invernal, atribuyó el resultado a la preparación.



“Llegamos a Culiacán sabiendo de lo que es la competencia y el equipo mexicano, lo seguimos y me dedique a analizarlo de tiempo completo en mi habitación y pues bueno, hoy fueron los resultados”, concluyó