Venezuela va juego por juego

Culiacán, Sinaloa(GH)

El manejandor de Águilas de Zulia, Lipso Nava dijo que todos sus serpentineros están disponibles para lanzar en la semifinal, bromeó con que hasta él mismo lanzaría.



“Si es posible hasta yo lanzaría, todos están disponibles para participar, no estamos pensando en una posible final, vamos juego por juego”, comentó.



Dio el nombre del probable abridor,“MitchLively es el probable lanzador para semifinales”, expresó.



Águilas de Zulia, bajo el mando de Lipso Nava buscará ser el primer equipo venezolano en ganarla justa caribeña desde el 2009, cuando los Tigres de Aragua se impusieron en Mexicali.



De cara a las semifinales, la mentalidad no cambia en el entorno del equipo venezolano, “pensamos en salir al terreno y darlo todo, no bajar la cabeza, ir pitcheo por pitcheo”, dijo.



Nava dijo que las claves para hacerse de la victoria ante República Dominicana fue la de no desconfiar de la calidad de sus peloteros, disfrutar el béisbol y ser profesional.



“Disfrutar del juego, no perderlo desde antes, estar las nueve entradas jugando duro, con la cabeza en alto. Hay momentos en los que tú sabes que el partido puede irse, tienes que actuar y ser muy profesional”, concluyó.