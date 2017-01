Erubiel Durazo orgulloso por entronización

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Orgullo y con tranquilidad de saber que se reconoce lo que hizo en su carrera es lo que le provoca al ex ligamayorista hermosillense, Erubiel Durazo, el hecho de ser exhaltado al salón de la fama de la Serie del Caribe.



El pasado miércoles, Durazo se unió a este recinto junto con los legendarios mexicanos Vinicio Castilla y Miguel Flores, además de directivos como Juan Manuel Ley, de cara al próximo clásico caribeño

.

“Para mí es un orgullo el estar en ese evento, que me pongan en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe, es un reconocimiento a mi carrera y los logros, todo lo que ha tenido, los difícilies momentos. Para mí es un orgullo”, comentó.



Por el hecho de compartir reconocimiento con compañeros que dejaron en alto el nombre no sólo de Naranjeros, sino de la Liga Mexicana del Pacífico y del País, el ex jugador de los Diamondbacks de Arizona no pudo ocultar su felicidad.



“Son buenos compañeros y estoy muy contento que me haya tocado en este momento ingresar junto con ellos que somos amigos, compañeros y toda la vida estamos en contacto y es una forma de ratificar todo lo que hicimos por el equipo de México”, mencionó.



Actualmente se disputan los playoffs de la pelota invernal mexicana y para Durazo Cárdenas no hay un claro favorito por lo cerrado de las series, pero desea que el que vaya se traiga la corona.



En lo que respecta al Clásico Mundial del próximo marzo y el posible equipo “azteca”, el hermosillense exclamó que es un grupo muy difícil el que se va a enfrentar, pero que se está conformando una buena selección.