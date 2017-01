Contreras espera a otros Coyotes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aun cuando Soles de Sonora ya venció a los Coyotes de El Paso en dos oportunidades durante esta temporada, Raymundo Contreras espera una versión diferente de los tejanos mañana.



El obregonense argumentó que su rival en turno ha sufrido cambios importantes en su plantilla para la segunda vuelta del torneo, además de conocer muy bien al conjunto sonorense y sus puntos fuertes.



“Todos los partidos son diferentes, El Paso tiene ahorita nuevo director técnico, que es ex auxiliar de nosotros, José Luis Treviño; él se llevó jugadores con experiencia, incluyendo a un ex compañero nosotros, Toño García”.



“Es un equipo de cierta manera renovado, que sin duda alguna va a tener otra cara para esta segunda parte del torneo”, expuso el defensor.



Este tampoco echó las campanas al vuelo por la racha de siete victorias consecutivas que ostentan los suyos hasta el momento, ya que algo similar pasó la campaña anterior y luego cayeron en la final.



“Por ahí hay un dicho muy trillado que dice ‘las finales se ganan, no se juegan’, eso quiere decir que las tienes que ganar a como de lugar; pero el trabajo es lo que nos puede llevar primero que nada a jugar otra final.



“Puedes tener un torneo excelente, como nosotros lo tuvimos en nuestra primera campaña, pero desgraciadamente nos topamos contra un equipo bastante experimentado como lo es Baltimore Blast, nos ganó un poco la inexperiencia”.