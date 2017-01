Como pez en el agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde que recuerda que vio la actividad de la natación, el joven Miguel Ángel Nucico Magaña descubrió la afición y la alegría que le provocaba este deporte, el cual, con el paso del tiempo, le ha brindado varias satisfacciones.



Recuerda bien que todo inició por su necesidad de aprender a nadar, situación que dominó de forma casi inmediata, para posteriormente demostrar una gran velocidad y resistencia dentro del agua.



“Yo rápido descubrí que me gustaba nadar, y quería aprender a nadar lo más rápido posible. Esto fue como a los siete años y me trajeron mis papás aquí a los Lagos”, comentó el tritón quien ha sido nominado por segundo año consecutivo al Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL.



Después de varios días donde se sintió cómo con el sistema de entrenamiento de sus instructores, el niño nacido en Morelia, Michoacán pero quien desde pequeño hizo de Hermosillo su casa decidió dedicarse de lleno a este deporte.



“Me gustó mucho cómo enseñaban y cómo hacíamos cada uno de los estilos de natación. A mi el que más me gusta es el de pecho porque voy rápido y es el que más se nadar”, admitió.



Aunque reconoció que en ocasiones es complicado para él dejar algunas ciertas cosas relacionadas con su edad, todos los días de entrenamiento, de lunes a sábado, se levanta con la mentalidad puesta en no perder el camino que ha recorrido y el llevar más allá el nivel que ha cosechado en estos años.



Si bien en 2012 ya tenía cinco años y pudo ver en acción a Michael Phelps en unos Juegos Olímpicos, fue hasta Río 2016 cuando pudo dimensionar lo que significaba lo hecho por el máximo medallista en la historia de la justa.



“Mi máximo ídolo es Michael Phelps, me gusta porque se esmera mucho y sabe nadar bien todos los estilos, y ha ganado muchas competencias, sobre todo en las Olimpiadas que ha ganado”, indicó.



A pesar de que sus logros han sido varios, lo que más le ha gustado de su corta carrera y lo que asegura va a atesorar para siempre, es la convivencia que ha tenido con sus compañeros, quienes con el paso del tiempo se han convertido en sus amigos.



“Mi momento más feliz es cada vez que vamos a competir a diferentes ciudades, porque convivimos mucho entre amigos y nos tenemos que esmerar mucho para ganar. Hay veces que se puede y hay veces que no, pero te diviertes”, dijo.



De todas las ciudades que ha visitado en México y en Estados Unidos, el “tritón” recordará por siempre la competencia en Ciudad Obregón a mediados del año pasado, donde el triunfo lo tomó por sorpresa.



“La competencia de Ciudad Obregón es la que más recuerdo porque estaba jugando con mis amigos y luego dijeron mi nombre para que me dieran el trofeo y todos me felicitaron”, expresó.



Pero no todo es felicidad, ya que asegura que en ocasiones los ejercicios resultan un poco complicados para él y termina cansado, pero está consciente de que todo ese esfuerzo vale la pena para lograr los grandes objetivos que tiene en mente.



Como la mayoría de los atletas, Miguel Ángel tiene bien fijas su metas a mediano y largo plazo; la primera es asistir a más competencias en Estados Unidos, y la segunda el representar a México en unos Juegos Olímpicos, meta con la que se levanta día con día.