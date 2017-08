Los Cimarrones juegan en casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La necesidad de ganar en su cancha empieza a hacerse presente para los Cimarrones de Sonora que buscarán hoy sumar su segunda victoria y primera como local en el semestre.El momento de Cimarrones en este arranque de temporada, incluida la Copa MX, es de tres derrotas en cuatro partidos, por lo que conseguir los tres puntos serán vitales cuando reciban al Zacatepec a las 20:00 horas en el estadio Héroe de Nacozari.La escuadra que dirige Mario García llega a la jornada 3 del Apertura 2017 del Ascenso MX con un sabor de amargo de boca luego de no poder hacer valida su localía en la derrota por 1-0 ante Club Pachuca en el torneo de Copa.Sin embargo, su más reciente experiencia en Liga es el triunfo que defendieron exitosamente hasta el último minuto en contra de Cafetaleros de Tapachula en la fecha anterior."Sabemos que son un rival muy complicado, tenemos que hacer las cosas bien para que el resultado se quede acá en Sonora, pareciera que nada más nos falta fortuna para concretar las jugadas que hacemos, hay que continuar con esa línea de entrenamiento y poco a poco el equipo irá jugando mejor", dijo el delantero Jesús Lara.El historial entre las dos escuadras otorga como balance positivo al cuadro morelense con marca de una victoria y tres empates sobre los ‘cornudos’ dentro de la categoría de plata del futbol mexicano.Por su parte, Zacatepec acumula cuatro puntos en sus dos duelos disputados en este certamen que lo coloca en el cuarto puesto de la tabla general. Además no conoce la derrota en este inicio de semestre al sumar un empate contra Cruz Azul en la Copa MX.La escuadra morelense cuenta en sus filas con un viejo conocido de la afición hermosillense, Cristian Ivanobski, que llega a este equipo luego de un año de estancia con Cimarrones; y el mediocampista Julio Gómez, campeón mundial Sub 17 en el 2011.