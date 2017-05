Sorprenden a los Rayos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Halcones de Obregón vengaron su derrota del martes y derrotaron ayer a los Rayos de Hermosillo con marcador de 97-86, durante el segundo juego de la segunda mitad del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



En el partido se demostró por qué ambos equipos fueron líderes en la primera vuelta de la temporada. En los primeros dos cuartos no se veía claro de qué lado se iba a inclinar el encuentro, aunque se los llevaron los cajemenses con parciales de 24-20 y 21-19, respectivamente.



No fue hasta en el tercer periodo cuando los visitantes se despegaron en el marcador y ampliaron su diferencia a diez puntos, 75-65. La defensiva de los locales no pudo parar el gran ritmo de juego de Glen Rice Jr., quien anotó un total de 38 puntos durante el partido.



Landon Attaberry también lució a la ofensiva por el conjunto visitante anotando 20 unidades.Por los locales, Anthlon Bell sumó 25 puntos y Michael Pérez se echó a la bolsa 22, aunque no fueron suficientes para llevarse la victoria.



Este sábado y domingo el conjunto hermosillense estará en Tijuana para enfrentarse a los Zonkeys, que terminaron en la tercera posición durante la primera vuelta.