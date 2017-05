Esteban fue clave en la gran final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con dos tablazos en la gran final y seis carreras producidas, el niño Esteban Meza fue pieza fundamental para la consecución del título del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL.



Para él, el hecho de haber terminado dentro de uno de los mejores bateadores del certamen lo deja un poco incrédulo, pues no tenía planes para una actuación tan destacada.



"Me siento muy bien. No me esperaba esta actuación porque yo nada más llegué para poder ayudar a que consiguiéramos este triunfo", admitió el toletero.



Para él, el hecho de no perder la esperanza en momentos complicados fue la clave que los hizo salir adelante para quedarse con el cetro de monarca.



"La clave fue que nunca nos dejamos perder cuando íbamos abajo en el juego. El manager siempre nos decía que no nos dejáramos ganar y que le echáramos ganas", recordó.